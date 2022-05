POL-WL: Pedelecs gestohlen ++ Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfall ++ Winsen - Polizei sucht Unfallbeteiligten ++ Neu Wulmstorf - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Polizeiinspektion Harburg

Pedelecs gestohlen

Am Mittwoch, 18.5.2022 haben Unbekannte in der Buchholzer Innenstadt zwei Pedelecs im Wert von insgesamt rund 7000 EUR gestohlen. In der Steinstraße entwendeten sie in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr ein Pedelec der Marke Riese und Müller, das angeschlossen in einem Fahrradunterstand abgestellt war. In der Rütgersstraße stahlen die Täter ein Fahrrad der Marke Cube aus dem Park&Ride-Parkhaus. Die Tatzeit lag zwischen 5:25 Uhr und 15:40 Uhr.

In den letzten Tagen kam es in Buchholz, aber auch in Winsen und Tostedt, vermehrt zu Diebstählen von Pedelecs. Die Polizei empfiehlt, Fahrräder in jedem Fall mit einem hochwertigen Zusatzschloss zu sichern und die Räder nach Möglichkeit immer an festen Abstellmöglichkeiten anzuschließen. Sollten Sie in Bereichen von Fahrradstellplätzen verdächtige Personen beobachten, zögern Sie nicht und wählen den Polizeinotruf!

Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Auf der Luhdorfer Straße kam es am Mittwoch, 18.5.2022 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Gegen 11:30 Uhr fuhr sie eine 68-jährige Frau mit ihrem VW Polo von der Brüsseler Straße nach links in die Luhdorfer Straße ein. Hier kollidierte sie frontal mit dem Motorrad eines ihr entgegenkommenden 45-jährigen Mannes. Der Motorradfahrer hatte gerade mehrere verkehrsbedingt halten Fahrzeuge passiert und war deswegen auf der Gegenfahrspur unterwegs. Glücklicherweise blieben beide Beteiligte unverletzt.

Die Polizei sucht Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben und dazu nähere Angaben machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Winsen - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Am 13.5.2022, gegen 7:30 Uhr, kam es im Von-Somnitz-Ring zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW hatte im Vorbeifahren einen in Höhe der Hausnummer 3 parkenden Pkw gestreift. Der Verursacher hatte sich zunächst entfernt und später bei der Polizei gemeldet. An seinem Wagen sind erhebliche Schäden an der rechten Fahrzeugseite feststellbar.

Der geparkte Pkw befand nach Eingang der Unfallmeldung nicht mehr vor Ort. Bislang ist unklar, wer der oder die Geschädigte ist. Auch, um welchen Fahrzeugtyp es sich handelte, ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Neu Wulmstorf - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Bereits in der Nacht zum 24. April 2022 haben Unbekannte auf der Skateranlage an der Straße Wulmstorfer Wiesen eine Sachbeschädigung begangen. Ein Zaunelement der Anlage ist gewaltsam herausgebrochen und dadurch völlig beschädigt worden. Bislang sind bei der Polizei keine Hinweise dazu eingegangen.

Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

