Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität ++ Stelle - Mehrere Pkw-Aufbrüche ++ u. w. M.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Winsen/Sangenstedt (ots)

Gemeinsame Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Am Dienstag, 17. Mai, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr überprüften Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Harburg gemeinsam mit Einsatzkräften der Hauptzollämter Hamburg und Hannover Fahrzeuge und Personen, die auf der K 87, zwischen Winsen und Lüneburg unterwegs waren. Dabei wurden insgesamt 225 Fahrzeuge und 278 Personen einer Kontrolle unterzogen. Rund 40 Einsatzkräfte waren an der Kontrolle beteiligt.

Im Ergebnis wurden zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten, zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Trunkenheitsfahrt Infolge Drogenkonsums festgestellt und entsprechende Strafanzeigen durch die Polizei gefertigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hauptzollämter leiteten mehrere Verfahren wegen u. a. arbeitsrechtlicher Verstöße ein.

Für die Polizei im Landkreis Harburg stellt die Bekämpfung der Eigentumskriminalität seit Jahren einen Arbeitsschwerpunkt dar. Ziel solcher Schwerpunktkontrollen ist neben dem Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten vor allem auch das Gewinnen von Erkenntnissen über Zusammensetzung von mutmaßlichen Tätergruppen und deren genutzte Fahrzeuge.

Stelle - Mehrere Pkw-Aufbrüche

Am Dienstag wurden der Polizei fünf Pkw-Aufbrüche gemeldet. Die betroffenen Fahrzeuge standen alle auf Grundstücken und Parkplätzen entlang der Stettiner Straße. Die Taten ereigneten sich vermutlich alle in der Nacht zu Dienstag, 17.5.2022, wobei sie in zwei Fällen nicht näher eingegrenzt werden kann.

Betroffen waren Fahrzeuge der Marken VW, SEAT und Skoda. Die Täter öffneten auf unbekannte Weise die Türen und bauten jeweils das Multimediaelement inklusiv Navigationssystem aus den Cockpits aus. Der Gesamtschaden wird auf rund 2000 EUR geschätzt.

Zeugen, denen entlang der Stettiner Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Seevetal/Glüsingen - Nach Brand eines Fachwerkhauses am 3.5.2022 - Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht weitere Zeugen

Nach dem Brand eines unbewohnten Fachwerkhauses am 3. Mai 2022 (PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5212889) geht die Polizei nach Abschluss der Spurensuche mittlerweile von Brandstiftung als Ursache für das Feuer aus.

Im Zuge der Befragungen gab ein Zeuge an, vier Kinder beobachtet zu haben, die einige Stunden vor dem Brandausbruch mit Fahrrädern und Rucksäcken das Grundstück an der Straße Wennern, Ecke Glüsinger Straße, betreten hätten. Die vier Jungs könnten wichtige Zeugen für die Polizei sein und werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell