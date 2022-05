Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebe waren unterwegs ++ Hollenstedt - Pkw aufgebrochen

Buchholz (ots)

Taschendiebe waren unterwegs

Am Donnerstag, 12.05.2022, waren Taschendiebe in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften in Buchholz unterwegs.

Gegen 12:50 Uhr wurde eine 67-jährige Frau bestohlen, die an der Soltauer Straße ihre Einkäufe tätigte. Die Täter entwendeten die Geldbörse aus der Handtasche der Frau. Damit erbeuteten sie neben EC-Karten und Ausweisen rund 250 EUR Bargeld.

Gegen 13:30 Uhr traf es einen 80-jährigen Mann, der am Nordring in einem Geschäft war. Ihm konnten die Täter unbemerkt das Portmonee aus der Hosentasche ziehen. Auch in diesem Fall waren Papiere und Bargeld die Beute.

Gegen 16:15 Uhr zu wurde eine 83-jährige Frau bestohlen, als sie in der Zimmererstraße einkaufte. Bei ihr nahmen die Täter das Portmonee aus der Einkaufstasche und erbeuteten damit Bargeld, Ausweise und EC-Karten.

Hollenstedt - Pkw aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag, 12.05.2022, haben Unbekannte einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Fiesta aufgebrochen. In der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 7:45 Uhr warfen die Täter einen Gullydeckel in die Scheibe der Beifahrertür. Aus dem Fußraum entwendeten sie eine dort abgestellte Handtasche mit Bargeld, Papieren und persönlichen Dingen. Der Gesamtschaden wird auf rund 850 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell