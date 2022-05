Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auffahrunfall im Kreisverkehr ++ Winsen - Bei Regen ins Schleudern geraten ++ Rosengarten/Vahrendorf - Katalysator gestohlen

Winsen (ots)

Auffahrunfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr an der L 234 kam es an der Ausfahrt zur Hansestraße am Donnerstag, 19.5.2022 zu einem Auffahrunfall. Gegen 14 Uhr musste die 62-jährige Fahrerin eines BMW Mini Cooper beim Verlassen des Kreisels abbremsen, um einen querenden Radfahrer vorbei zu lassen. Ein hinter ihr fahrender 76-jähriger Mann hielt mit seinem Audi ebenfalls an. Eine 79-jährige Frau, die mit ihrem Opel dahinter fuhr, erkannte zwar die Situation, trat aber, nach eigenen Angaben, versehentlich aufs Gas anstatt auf die Bremse und fuhr auf den Audi auf. Dieser wurde dadurch gegen den BMW der 62-Jährigen geschoben. Die die beiden beteiligten Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7500 EUR.

Winsen - Bei Regen ins Schleudern geraten

Auf der L 217, von Scharmbeck in Richtung Winsen, kam es am Donnerstag, 19.5.2022, gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann war mit einem BMW auf der Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Leitplanke. Der Wagen kam ins Schleudern und erst nach rund 160 Metern zum Stehen. Der 18-jährige wurde schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Rosengarten/Vahrendorf - Katalysator gestohlen

Auf dem Museumsparkplatz an der Straße Am Kiekeberg haben Unbekannte am Mittwoch, 18.5.2022 den Katalysator eines VW Polo gestohlen. In der Zeit zwischen 13 und 17:20 Uhr trennten sie das Bauteil aus der Abgasanlage heraus. Der Schaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

