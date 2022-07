POL-KN: (Tuttlingen) Graffiti an einer Firma in der Kaiserstraße (20.07.2022)

Tuttlingen (ots) - Den Bedienungsgeldbeutel eines Gastwirtes hat ein unbekannter Täter am Dienstag gegen 19.15 Uhr in der Olgatraße entwendet. Der Unbekannte betrat das Lokal, hielt sich darin länger auf und unterhielt sich auch mit dem Gastwirt. Während der Gastwirt das Lokal für einen Moment verließ, griff der Täter hinter die Theke und entwendete den dort in ...

mehr