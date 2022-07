Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter klaut Bedienungsgeldbeutel (19.07.2022)

Tuttlingen (ots)

Den Bedienungsgeldbeutel eines Gastwirtes hat ein unbekannter Täter am Dienstag gegen 19.15 Uhr in der Olgatraße entwendet. Der Unbekannte betrat das Lokal, hielt sich darin länger auf und unterhielt sich auch mit dem Gastwirt. Während der Gastwirt das Lokal für einen Moment verließ, griff der Täter hinter die Theke und entwendete den dort in einer Schublade abgelegten roten Geldbeutel. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 23-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, athletische Figur, glattes dunkles schulterlanges gegeltes Haar, nordafrikanischer Phänotyp, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Jogginghose. Im Geldbeutel befand sich eine nicht bekannte Summe an Bargeld. Personen, die Hinweise zum Täter oder über den Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

