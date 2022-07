Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 33-Jähriger am Seeufer Klein-Venedig ausgeraubt (17.07.2022)

Konstanz (ots)

Ein Mann ist am Sonntagmorgen am Seeufer Klein-Venedig ausgeraubt worden. Gegen 5 Uhr sprach ein Unbekannter einen 33 Jahre jungen Mann, der auf einer Parkbank auf Höhe des Sea-Life am Seeufer saß auf Arabisch an und kam mit diesem zunächst ins Gespräch. Als der 33-Jährige im Verlauf der Unterhaltung sein Handy aus der Tasche holte, versuchte der Unbekannte ihm das Mobiltelefon zu entreißen. Im anschließenden Gerangel zog der Täter ein Messer und bedrohte den jungen Mann, ihm Bargeld auszuhändigen. Der 33-Jährige kam der Aufforderung nach und erhielt im Gegenzug sein Handy zurück. Anschließend flüchtete der Unbekannte am Seeufer entlang in die Schweiz. Zu dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: ca. 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, nordafrikanischer Phänotyp, Glatze. Der Mann war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer grauen, kurzen Stoffhose, zudem hatte er eine schwarze, kleine Umhängetasche dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Sonntagfrüh Verdächtiges im Uferbereich des Sea-Life Centers beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Täter geben können, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell