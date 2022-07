Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) 22-Jähriger mit Messer angegriffen und verletzt (18.07.2022)

Wurmlingen (ots)

Ein 22-jähriger Mann ist am Montagabend, im Zeitraum von 18 Uhr bis 19 Uhr, auf der Heinrich-Honer-Straße von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Zunächst beschimpfte der Unbekannter den jungen Mann. Als dieser sich aus der Situation zurückziehen wollte, zog der unbekannte Mann ein Klappmesser und versuchte auf den 22-Jährigen einzustechen. Der junge Mann konnte den Angreifer abwehren und auf den Boden bringen. Nun versuchte vermutlich ein Passant die beiden Männer zu trennen. Hierbei befreite sich der Angreifer und ging sofort wieder auf den jungen Mann mit dem Messer los. Dieser konnte die Angriffe weiterhin abwehren, zog sich aber mehrere Schnittverletzungen zu, die in einer Klinik medizinisch behandelt werden mussten. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 26-jährigen Mann mit einer Größe von 175 Zentimetern handeln. Er hatte einen schwarzen Drei-Tage-Bart, lange schwarze zum Pferdeschwanz gebundene Haare, einen Ohrring und ein "Adler" Tattoo am Unterarm. Das Polizeirevier Tuttlingen hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den zirka 50-jährigen Mann, der die beiden trennte, sich unter Telefon 07461 941-0 zu melden.

