Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Auto aufgebrochen (18.07.2022)

Spaichingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag, 19.00 Uhr, auf Montag, 7.30 Uhr, in der Dürbheimer Straße ein Auto aufgebrochen und verschiedene Dokumente und Bargeld gestohlen. Der Mini Cooper stand verschlossen auf einem Grundstück direkt vor einem Garagentor. Die Täter öffneten die Fahrertür auf noch nicht bekannte Weise gewaltsam und gelangten in den Innenraum des Wagens. Hier klauten sie aus dem Handschuhfach die Dokumente und das Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell