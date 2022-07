Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, A 81, Lkr. Rottweil) Sattelzug kommt von Fahrbahn ab (18.07.2022)

Deißlingen, A 81 (ots)

Am Montagmittag ist es auf der Autobahn 81 bei Deißlingen zu einem Unfall mit einem Lastwagen gekommen. Ein 72 Jahre alter Mann war mit einem Sattelschleppergespann auf der A 81 von Singen in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen kam der 72-Jährige im Bereich des Beschleunigungsstreifens mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr der Sattelzug zunächst die Schutzplanken und rutschte eine Böschung hinunter. Dabei streifte der Lastwagen über rund 50 Meter einen Wildschutzzaun, eher das Gefährt nach rund 80 Meter zum Stehen kam. Der Trucker blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann jedoch trotzdem vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An Sattelzug und Auflieger entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Schäden an den Schutzplanken, dem Wildschutzzaun und den Flurschaden schätzte die Polizei auf rund 1.500 Euro. Die Bergung des Gespanns, die durch eine Spezialfirma erfolgte, dauerte bis in den Abend an. Die Feuerwehr Trossingen unterstützte vor Ort mit drei Fahrzeugen und 12 Mann.

