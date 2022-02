Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Einbruch in Einfamilienhaus am Buchenweg - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr machten sich unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus im Buchenweg zu schaffen. Durch Gewaltanwendung an einem Küchenfenster gelangten die Täter ins Objekt und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie nahmen Schmuck und Bargeld an sich und verließen das Haus in unbekannte Richtung. Das Kommissariat in Melle nimmt Beobachtungen zu verdächtigten Personen oder zur Tat unter 05422/920600 entgegen.

