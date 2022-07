Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkr. Rottweil) Technischer Defekt löst Brand aus (18.07.2022)

Dietingen (ots)

Am Montagnachmittag sind die Feuerwehren aus Rottweil und Dietingen zu einem Brand auf die Laibstraße gerufen worden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Traktor geriet das Stroh auf dem Anhänger in Brand. In der Folge griff das Feuer zudem auf ein bereits abgeerntetes Flurstück über. Die Feuerwehren löschten den Brand, an Traktor und Anhänger entstand jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell