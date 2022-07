Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Goethestraße - Rollerfahrer leicht verletzt (18.07.2022)

Stockach (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Montagmittag auf der Goethestraße leicht verletzt worden. Ein 58-jähriger Nissan-Fahrer bog von der Indstriestraße kommend zunächst nach rechts auf die Goethestraße und in der Folge nach links in die Bahnhofstraße ab. Im Bereich der Einmündung zur Bahnhofstraße kollidierte der Nissan mit einem verkehrsbedingt wartenden 50 Jahre alten Rollerfahrer, der stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell