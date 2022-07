Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Erneut zahlreiche Anrufe von Telefonbetrügern - Betrüger täuschen Seniorin und erbeuten Schmuck (18.07.2022)

Im Verlauf des gestrigen Tages kam es in Konstanz erneut zu einer Vielzahl an Anrufen von "Falschen Polizeibeamten" und anderen Telefonbetrügern. In den meisten Fällen gaben sich die Anrufer als Angehörige oder als Polizeibeamte aus. Die Betrüger am anderen Ende der Leitung versuchten den Angerufenen weiß zu machen, dass ein naher Angehöriger in eine Notsituation geraten sei und dringend Geld benötige, um beispielsweise nach einem tödlichen Unfall eine Kaution zahlen zu können, um einer Haftstrafe zu entgehen. Im Verlauf des Gesprächs versuchten die Betrüger die vermeintlichen Opfer nach Bargeld und Wertgegenständen auszufragen und zu überreden, diese zur Abholung bereitzustellen. Glücklicherweise durchschauten nahezu alle Angerufenen die bösen Absichten und beendeten das Gespräch.

In einem Fall jedoch schafften es die Betrüger, die dieses Mal direkt an der Haustür auftauchten, eine Frau zur Übergabe ihres Schmucks zu überreden. Gegen 12.45 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer 83 Jahre alten Frau und forderte sie über die Sprechanlage auf, ans Telefon zu gehen, da gleich ihre Enkelin anrufen werde. Da der Mann den richtigen Namen nannte, schöpfte die Frau keinen Verdacht. Kurz darauf klingelte das Telefon und eine weinende Frau gab sich als Enkelin der Seniorin aus. Die "falsche" Enkelin machte der 83-Jährigen in der Folge weiß, dass sie selbst, und auch ihr Vater an Corona erkrankt seien und zur Behandlung dringend ein neuartiges Medikament bräuchten, welches 70.000 Euro koste. Nachdem die Angerufene verneinte so viel Geld zu haben, bestätigte sie jedoch auf Nachfrage, Schmuck zu besitzen. Daraufhin wurde vereinbart, dass der Schmuck als Pfand dienen könne und durch einen Mitarbeiter der behandelnden Klinik abgeholt werde. In der Folge legte die 83-Jährige all ihren Schmuck in einer Tüte vor die Haustür zur Abholung bereit. Kurz darauf kam ein junger Mann und nahm das "Pfand" mit.

Zur Beschreibung des Abholers ist folgendes bekannt: männlich, ca. 25 Jahre alt, 170 cm groß, heller Hauttyp,schlank, kurze, braune Haare. Bekleidet war der Mann mit einer kurzen, beigen Shorts und einem Poloshirt. Auffällig war, dass der Mann am rechten Bein hinkte.

Immer wieder versuchen Betrüger, durch solche perfiden "Schockanrufe" zumeist ältere Personen zu Geldzahlungen zu verleiten. Die Polizei warnt vor diesen Anrufen und empfiehlt, sich nicht unter Druck setzten und zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen überreden zu lassen und im Zweifelsfall sofort aufzulegen. Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor diversen Betrugsmaschen durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link www.polizei-beratung.de abrufbar.

