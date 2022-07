Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus (15.07.2022)

Aach (ots)

Auf ein Wohnhaus auf der Straße "Im Bohl" haben es Einbrecher am frühen Freitagabend abgesehen. Im Zeitraum zwischen 18.50 Uhr und 19.15 Uhr gelangten die unbekannten Täter zunächst über den Zaun auf das Anwesen. Anschließend hebelten sie ein gekipptes WC-Fenster auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten und durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Die Höhe des am Fenster entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Im Bohl", oder am dahinter gelegenen Waldweg beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888 0, zu melden.

