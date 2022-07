Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Anschlussstelle Steißlingen/B33 (19.07.2022)

Steißlingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist es an der Anschlussstelle Steißlingen auf die Bundesstraße 33 zu einem Unfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden gekommen. Gegen 7 Uhr fuhr eine 44 Jahre alte Frau mit einem Citroen C1 an der Anschlussstelle Steißlingen auf die B 33 neu in Richtung Konstanz auf und wechselte trotz durchgezogener Linie unmittelbar auf die linke Fahrspur. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten auf der linken Spur kommenden VW Passat eines 46-Jährigen, der die Kollision trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Die 44-Jährige musste durch die mit vier Fahrzeugen und 13 Mann ausgerückte Feuerwehr aus dem Citroen befreit werden. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in eine Klinik. Um die beiden stark demolierten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst. Am VW entstand Blechschaden in Höhe von rund 38.000 Euro, den Schaden am Peugeot schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Konstanz war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

