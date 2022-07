Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Unbekannte beschädigen ein Auto (17.07.2022)

Fluorn-Winzeln (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 22.00 Uhr, und Sonntag, 2.30 Uhr, in der Freudenstädter Straße das linke Rücklicht eines einen Nissan beschädigt. Die Täter rissen solange an dem Plastikglas des Rücklichtes, bis dieses auf den Boden fiel. Die Höhe des angerichteten Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell