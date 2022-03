Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Waldsee (ots)

Am Montag, 28.02.2022, gegen 09:30 Uhr, sprang in der Neuhofener Straße ein Müllentsorger von der Trittfläche eines Müllfahrzeuges ab und kollidierte mit einem vorbeifahrenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der Arbeiter schwer verletzt und nach Erstbehandlung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Personen, die Angaben machen oder Hinweise zum konkreten Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

