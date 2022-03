Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit in Gaststätte endet mit Körperverletzung

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 01:30 Uhr gerieten in einer Gaststätte in der Kutschergasse zwei Männer in Streitigkeiten. Infolge des Streits fügte ein 32-Jähriger einem 24-Jährigen durch Schläge ins Gesicht leichte Verletzungen zu. Gegen den 32-Jährigen aus Speyer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

