Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl aus mehreren PKW

Frankenthal (ots)

In der Zeit zwischen dem 25.02.2022 gegen 14:30 Uhr bis zum 28.02.2022 gegen 15:15 Uhr kam es im Stadtgebiet von Frankenthal insgesamt zu 8 Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Hierzu wurde jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge eingeschlagen, wodurch die noch unbekannten Täter ins Fahrzeuginnere gelangten. Die Fahrzeuge standen im gesamten Stadtgebiet verteilt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren 4-stelligen Betrag. An den Fahrzeugen konnten durch die Polizeibeamten entsprechende Spuren gesichert werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

