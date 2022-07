POL-KN: (Rottweil) Betrunkene Autofahrerin flüchtet von der Unfallstelle (17.06.2022)

Schiltach, B 294 (ots) - Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer auf der Bundesstraße 294 zwischen Wolfach und Schiltach am Samstagnacht. Gegen 1 Uhr fuhr eine 34 Jahre junge Frau mit einem BMW Mini auf der B 294 von Wolfach in Richtung Schiltach. In Bereich einer Linkskurve überholte ein ...

mehr