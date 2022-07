Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Auto brennt lichterloh (17.07.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein brennendes Auto hat Polizei und Feuerwehr am Sonntag gegen 12 Uhr auf dem Radweg der Bundesstraße 462, zwischen Dunningen und Rottweil auf den Plan gerufen. Der BMW X6 fing wohl während der Fahrt plötzlich an zu qualmen und Flammen schlugen aus dem Motorraum. Der 35-jährige Fahrer konnte das Auto noch rechtzeitig anhalten und dieses sicher verlassen. Als er die Motorhaube öffnete, kam ihm ein "Feuerball" entgegen. Die Feuerwehr Zimmern konnte den Brand zwar schnell unter Kontrolle bekommen, das Auto selbst hatte jedoch nur noch Schrottwert. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 10 Kameraden vor Ort. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer vorsorglich in eine Klinik.

