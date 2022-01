Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Transporter

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag (20Uhr) auf Mittwoch (5.30Uhr) schlugen Unbekannte in der Borgholzhausener Straße die Heckscheibe eines Transporters ein. Das weiße Fahrzeug parkte auf einem Grundstück unweit des Palsterkampweges. Die Täter nahmen diverse Sanitärwerkzeuge an sich und machten sich mit der Beute aus dem Staub. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter 05422/920600 zu melden.

