Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn, Lkr. Rottweil) Motorradfahrer kommt von Straße ab (16.07.2022)

Schramberg-Tennenbronn, L 175 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 175 zwischen Tennenbronn und Schramberg am Samstagabend verletzt worden. Ein 18-Jähriger war mit einer Kawasaki von Tennenbronn in Richtung Schramberg unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam der junge Mann mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den glücklicherweise nur leicht Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Das demolierte Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

