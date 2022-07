Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto angefahren und abgehauen (17.07.2022)

Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Unfallflucht auf der Olgastraße begangen. Der Unbekannte stieß beim Ausfahren von einem Grundstück auf Höhe des Hauses Nummer 9 gegen einen geparkten Nissan Qashqai und flüchtete. Dabei hinterließ er am Nissan einen Blechschadens an der hinteren linken Tür in Höhe von rund 4.000 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Tuttlingen, unter der Telefonnummer 07461 941-0, entgegen.

