POL-HS: Pressebericht Nr. 254 vom 11.09.2021

Delikte/Straftaten:

Übach-Palenberg, Motorraddiebstahl

Am Freitag, 10.09.2021, zwischen 08.00 Uhr und 13.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Schule auf der Comeniusstraße ein Motorrad der Marke KTM entwendet.

Verkehrsunfälle:

Geilenkirchen, Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und zwei schwerverletzten Personen.

Am Samstag, 11.09.2021, gegen 01.00 Uhr, befuhr eine 27-jährige Frau aus Raeren/Belgien mit ihrem Pkw die L 164 aus Richtung Geilenkirchen kommend in Richtung Übach-Palenberg. Als ein Tier die Fahrbahn kreuzte, versuchte die Fahrerin nach rechts auszuweichen, geriet in den Grünstreifen neben der Straße und fuhr frontal gegen ein Baum. Infolgedessen drehte sich das Fahrzeug, rutschte die dortige Böschung hinab und blieb stark beschädigt im Strauchwerk liegen. Beim Unfall verletzte sich die Fahrerin leicht am rechten Bein. Ihr 31-jähriger Beifahrer aus Würselen wurde schwerverletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt diverse Verletzungen. Im Fond des Pkw befand sich noch eine weitere Person. Ein 45-jähriger Mann aus Würselen. Er verletzte sich schwer im Brustbereich. Die verletzten Personen wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Stand, besteht für niemanden Lebensgefahr. Die L 164 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Nach der Bergung des Pkw wurde die Straße gegen 02.30 Uhr wieder frei gegeben.

Ratheim, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Pedelec-Fahrerin

Am Samstag, 11.09.2021, gegen 01.15 Uhr, verletzte sich eine 54-jährige Frau aus Hückelhoven schwer, als sie mit ihrem Pedelec stürzte. Sie befuhr den Radweg entlang der L 227 aus Richtung Dremmen kommend in Richtung Ratheim. Am Kreisverkehr L 227/K 22 musste sie verkehrsbedingt warten. Beim Anfahren fiel sie dann mit dem Pedelec auf ihre linke Seite und verletzte sich am Bein sowie an der Hüfte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb.

