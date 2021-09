Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Polizeibericht Nr. 253 der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg-Randerath, - Zeugen für Verkehrsunfall gesucht

Zur Unfallzeit befuhr am Mittwoch, den 08. September 2021, gegen 17:08 Uhr ein 89-jähriger Pedelecfahrer den Heerweg in Heinsberg - Randerath aus Richtung Lindern kommend in Richtung Dremmen. Beim Versuch auf den linksseitigen Gehweg zu fahren, stürzte der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Mittels Rettungswagen wurde der Verletzte dem Krankenhaus Erkelenz zugeführt. Dort erlag er heute seinen Verletzungen.

Um das Geschehen zu klären, bittet die Polizei Zeugen und Ersthelfer, die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht haben, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie Hinweise zum Vorfall geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

