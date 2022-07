Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Necker

Kreis Rottweil) Unbekannte reißen Leitpfosten heraus (18.07.2022)

Sulz am Neckar (ots)

Unbekannte haben am Wochenende zwischen Freitagabend und Montagmorgen an der Kreisstraße 5502 Leitpfosten herausgerissen. Die Täter nahmen mehrere Leitpfosten entlang der Straße zwischen Sulz-Bergfelden und Renfrizhausen heraus und legten diese daneben ab. Dabei beschädigten sie die Verkehrseinrichtungen zwar nicht, aber die Pfosten mussten Bedienstete der Straßenmeisterei mit viel Aufwand wieder einsetzen. Da die Unbekannten dies schon in den Tagen davor wiederholt gemacht haben besteht die Möglichkeit, dass Personen sie dabei beobachtet haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz, Telefon 07454 92746-0, zu melden.

