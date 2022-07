POL-KN: (Konstanz) Auto und Radfahrer stoßen zusammen (18.07.2022)

Radolfzell (ots) - In der Nacht auf Samstag ist ein Jugendlicher in der Bahnhofsunterführung am Bahnhofplatz überfallen worden. Gegen 2 Uhr sprach eine Gruppe mehrerer Jugendlicher einen 18-Jährigen in der Bahnhofsunterführung an. Im Verlauf des Gesprächs stießen die fünf Unbekannten den jungen Mann zu Boden ...

