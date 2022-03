Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand eines Müllcontainers

Lahr (ots)

Ein Schaden von rund 5.000 Euro war nach einem Brand am Sonntagabend in einem Raum eines Mehrfamilienhauses im Kanadaring zu beklagen. Wie genau ein in der Abstellkammer befindlicher Müllbehälter kurz vor 23 Uhr in Flammen aufging, ist noch unklar. Fest steht, dass das Feuer kurz darauf durch die angerückten Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden konnte, ohne dass es in der Folge zu Verletzten kam. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell