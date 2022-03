Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach - Heftige Kollision

Mühlenbach (ots)

Eine 50-jährige Audi-Fahrerin war am Sonntagmittag von Mühlenbach kommend in Richtung Haslach unterwegs, als sie kurz nach 15 Uhr in die Straße "Hagsbach" einbiegen wollte. Hierbei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Mini eines 52-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin sowie ein Beifahrer im Audi leicht verletzt. Der Fahrer des Mini trug ebenfalls leichte Blessuren davon, während eine im Wagen befindliche Beifahrerin und ihr Kleinkind vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden mussten. Das Kind trug nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen übernommen.

/ya

