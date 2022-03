Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen nach Brand

Baden-Baden (ots)

Nach einem Brand auf einem Gelände im Gottesackerweg am späten Sonntagabend haben die Beamten des Polizeireviers Bühl Ermittlungen eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 22.20 Uhr eine Gartenhütte aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten sein. Das Feuer hat in der Folge nicht nur einen in unmittelbarer Nähe befindlichen Anhänger in Mitleidenschaft gezogen. Auch ein angrenzendes Gebäude wurde durch den Vorfall leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird aktuell auf rund 11.000 Euro geschätzt. Ob möglicherweise eine Brandstiftung zu dem Feuer geführt hat, wird geprüft.

