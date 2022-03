POL-OG: Offenburg - Polizist bei Widerstand verletzt

Achern (ots) - Ein noch unbekannter Einbrecher versuchte offenbar am frühen Montagmorgen in zwei Gastronomiebetriebe in der Omerskopfstraße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte sich der ungebetene Besucher gegen 02:15 Uhr an der Eingangstür eines Bistros zu schaffen gemacht haben. Nachdem es ihm nicht gelang, sich Zutritt in die Räumlichkeiten zu verschaffen, versuchte er offenbar die Tür einer ...

mehr