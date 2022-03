Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Einbruch gescheitert, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher versuchte offenbar am frühen Montagmorgen in zwei Gastronomiebetriebe in der Omerskopfstraße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte sich der ungebetene Besucher gegen 02:15 Uhr an der Eingangstür eines Bistros zu schaffen gemacht haben. Nachdem es ihm nicht gelang, sich Zutritt in die Räumlichkeiten zu verschaffen, versuchte er offenbar die Tür einer benachbarten Lokalität zu öffnen. Schließlich schlug er die Glastür mit einem unbekannten Gegenstand ein, kam aber auch dort nicht weiter und flüchtete. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

/lg

