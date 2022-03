Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Baden-Baden (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden wurde am späten Sonntagabend gegen 23:20 Uhr einem 31-jährigen LKW-Lenker in der Lichtentaler Allee zum Verhängnis. Im Zuge einer genaueren Überprüfung des Fahrers stellten die Ermittler fest, dass dieser am Steuer gesessen hatte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Kontrolle händigte der Fahrer den Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Da der 31-Jährige jedoch schon einige Zeit in Deutschland dauerhaft gemeldet ist, versäumte er somit seine Fahrerlaubnis fristgerecht umschreiben zu lassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der 47-Jährige Fahrzeughalter, der als Beifahrer mit im Auto saß, muss sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ebenfalls verantworten.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell