POL-OG: Kehl - Fahrlässige Brandstiftung, Hinweise erbeten

Offenburg (ots) - Am Freitagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Auf-/Abfahrt der B3/B500 in Baden-Baden zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer befuhr die Sinzheimer Straße (B3) und wollte auf die B500 in Richtung Autobahn auffahren. In der Auffahrt musste er einem Motorradfahrer ausweichen, welcher von der B500 auf die B3 auffahren wollte und nach links in den Gegenverkehr gekommen war. Durch das Ausweichmanöver ...

mehr