POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Freitagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der Auf-/Abfahrt der B3/B500 in Baden-Baden zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer befuhr die Sinzheimer Straße (B3) und wollte auf die B500 in Richtung Autobahn auffahren. In der Auffahrt musste er einem Motorradfahrer ausweichen, welcher von der B500 auf die B3 auffahren wollte und nach links in den Gegenverkehr gekommen war. Durch das Ausweichmanöver kollidierte der Lkw mit der Leitplanke. Es entstand am Lkw und der Leitplanke ein Schaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Der Motorradfahrer trug schwarze Motorradkleidung und einen schwarzen Motorradhelm mit reflektierendem Visier. Das Motorrad wurde als schwarze "Rennmaschine" beschrieben. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680120 in Verbindung zu setzen.

