Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Dundenheim, L75 - Fußgängerin von Auto erfasst

Offenburg (ots)

Eine 16-jährige Schülerin ist am Freitagmittag an einer Fußgängerampel beim Queren der Dundenheimer Straße von einer Ford-Lenkerin erfasst und hierbei verletzt worden. Die Fußgängerin wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung von Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Die zum Unfallzeitpunkt gegen 13:45 Uhr vorherrschende Ampelschaltung ist unter anderem Gegenstand der Unfallermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg. Die L75 war während der Unfallaufnahme für circa 30 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden am Fiesta wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell