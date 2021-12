Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Rödersheim-Gronau) Einbruch in Grundschule

Rödersheim-Gronau (ots)

Am 04.12.2021, gegen 14:30 Uhr, teilt eine Zeugin ein eingeschlagenes Fenster an der Grundschule in der Schäfergasse mit. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter durch das beschädigte Fenster in das Objekt gelangt sind. Bislang ist noch nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

