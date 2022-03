POL-OG: Renchen - Rennradfahrer leicht verletzt

Gengenbach (ots) - Ein bislang Unbekannter verschaffte sich in der Zeit zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 10:15 Uhr Zutritt zu einem Vereinsheim in der Steingasse. Vermutlich schlug er mit einem Hammer eine Seitenscheibe ein und gelangte so in das Gebäude. Dort entwendete er neben einer Kamera auch Bargeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die ...

