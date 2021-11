Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person ++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++

PI Leer/Emden (ots)

Filsum - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Freitagabend, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 47jähriger Mann aus Filsum mit seinem Pkw in Filsum -OT Brückenfehn- die Dorfstraße in Richtung Filsum, als zunächst ein Hund und kurz darauf der Tierhalter, ein 22jähriger Filsumer, die Fahrbahn kreuzten. Da der Fahrzeugführer nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, kam es zum Zusammenstoß. Der Fußgänger erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb trotz umfangreicher notfallärztlicher Versorgung noch am Unfallort. Das Tier verendete ebenfalls. Die K 16 wurde für ca. drei Stunden vollgesperrt. Abschließende Ermittlungen erfolgen durch die zuständige Dienststelle.

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstagmorgen, gegen 00:50 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung in Leer im Windelkampsweg einen Radfahrer, der in Richtung Deichstraße fuhr und wollte ihn zwecks einer Verkehrskontrolle anhalten und kontrollieren. Der Radfahrer, ein 19jähriger Leeraner missachtete jedoch die Anhaltesignale der Beamten, wich aus und versuchte an der Kontrolle vorbeizufahren. Dabei fuhr er einen weiteren Polizeibeamten an, der in der Nähe stand. Im Anschluss kamen Beide zu Fall und wurden leicht verletzt. Da der Radfahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise weiteren Substanzen stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

