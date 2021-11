POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.11.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.11.2021

++Nötigung im Straßenverkehr++Versuchter Betrug mittels Inkassoschreiben++Finanzieller Schaden durch SMS-Hacking ++Verkehrsunfall durch alkoholisierten Fahrzeugführer++

Moormerland - Nötigung im Straßenverkehr

Am 04.11.2021 fuhr ein 21-jähriger Emder mit seinem Pkw Volvo gegen 07:50 Uhr auf der Bundesautobahn 31 in Fahrtrichtung Leer. Kurz nach der Anschlussstelle Timmel wurde der Emder von einen Mercedes auf der Überholspur überholt. Danach scherte der Fahrer des Mercedes vor dem Volvo auf der rechten Fahrspur ein und begann den 21-Jährigen auszubremsen, bis beide Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur vollends zum Stehen kamen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des Mercedes stieg daraufhin aus, trat an das hinter ihm befindliche Fahrzeug heran und schrie den 21-Jährigen an. Zu diesem Zeitpunkt war die rechte Fahrspur der Autobahn für weitere Verkehrsteilnehmer nicht befahrbar. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Versuchter Betrug mittels Inkassoschreiben

Am 04.11.2021 erschienen jeweils unabhängig voneinander zwei Personen zwecks Anzeigenerstattung in den Polizeidienststellen in Leer und Emden. Die Anzeigenerstattenden meldeten, zuvor jeweils den Brief eines Inkasso-Unternehmens erhalten zu haben, in welchem sie aufgefordert werden, einen dreistelligen Geldbetrag zu überweisen, für welchen sie keinen Vertrag geschlossen haben. Beide Betroffene erkannten die jeweiligen Schreiben als Betrugsversuch, sodass kein Schaden entstand.

Die Polizei Leer/Emden weist Bürgerinnen und Bürger im gesamten Inspektionsbereich darauf hin, stets wachsam im Umgang mit Schreiben jedweder Art zu sein und deren Echtheit zu verifizieren, bevor etwaige Überweisungen getätigt werden.

Borkum - Finanzieller Schaden durch SMS-Hacking

Bereits am 15.09.2021 erhielt eine 45-Jährige aus Borkum eine sogenannte "Smishing"-SMS mit einem Link auf ihr Mobiltelefon, aus welcher hervorging, dass ein Paketlieferdienst eine Sendung zustellen wolle. Nachdem die Dame den Link öffnete, stellte sie in der nächsten Rechnung einen hohen dreistelligen Betrag fest, welcher zu bezahlen sei, nachdem von ihrem offenbar gehackten Mobiltelefon mehrere tausend SMS verschickt worden waren.

Die Polizei Leer/Emden weist die Bürgerinnen und Bürger im gesamten Inspektionsbereich darauf hin, dass die sogenannten "Schaden-SMS" oder "Smishing"-SMS nach wie vor verstärkt im Umlauf sind. Es wird empfohlen, keine Links in SMS von unbekannten Absendern zu öffnen.

Emden - Verkehrsunfall durch alkoholisierten Fahrzeugführer

Am 05.11.2021 gegen 01:36 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Emden mit einem Pkw Opel die Straße "Verbindungsschleuse" in Richtung "Alte Ziegelei" und kam in einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und mit dem Pkw im angrenzenden, wasserführenden Graben zum Stehen. Im Zuge der weiteren Verkehrsunfallermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 0,86 Promille zum Ergebnis. Ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde im Anschluss durchgeführt und der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt.

