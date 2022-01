Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer beschädigt parkende Fahrzeuge und flüchtet unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Jenaer Straße

01.01.2022, 08.00 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Sonntagmorgen in der Jenaer Straße einen parkenden Audi und Daihatsu beschädigt, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Danach flüchtete er vom Unfallort. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Am frühen Neujahrsmorgen bemerkten gleich drei Zeugen aus ihren Wohnungen in der Jenaer Straße zunächst laute Motorgeräusche und kurze Zeit später einen lauten Knall. Als die Personen daraufhin aus ihren Fenstern sahen, erkannten sie, dass eine graue bzw. anthrazitfarbene Limousine offenbar in den in einer Parkbucht stehenden Audi gefahren war. Ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern, beschleunigte der Pkw-Fahrer und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dresdener Ring. Ein Zeuge verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Audi durch die Wucht des Aufpralls auf einen neben ihm parkenden Daihatsu geschoben wurde, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass die unfallverursachende Limousine ebenfalls beschädigt ist.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell