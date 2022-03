POL-OG: Rastatt, K3711 - Kind verletzt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Nach einem Brand auf einem Gelände im Gottesackerweg am späten Sonntagabend haben die Beamten des Polizeireviers Bühl Ermittlungen eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 22.20 Uhr eine Gartenhütte aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten sein. Das Feuer hat in der Folge nicht nur einen in unmittelbarer Nähe befindlichen Anhänger in Mitleidenschaft gezogen. Auch ein angrenzendes ...

mehr