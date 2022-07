Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Jugendlicher in Bahnhofsunterführung überfallen (16.07.2022)

Radolfzell (ots)

In der Nacht auf Samstag ist ein Jugendlicher in der Bahnhofsunterführung am Bahnhofplatz überfallen worden. Gegen 2 Uhr sprach eine Gruppe mehrerer Jugendlicher einen 18-Jährigen in der Bahnhofsunterführung an. Im Verlauf des Gesprächs stießen die fünf Unbekannten den jungen Mann zu Boden und forderten ihn auf, Turnbeutel und Geldbeutel herauszugeben. Nachdem der 18-Jährige der Forderung nachkam, ließ die Gruppe von ihm ab und stieg in einen Zug in Richtung Singen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

