Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Unfälle durch Vorfahrtsverletzungen

Northeim (ots)

Moringen, Brauhof und Northeim, Mühlenkreuzung Samstag, 02.07.22, 15:35 Uhr und 16:45

MORINGEN/NORTHEIM(da) - Zu zwei Unfällen durch Vorfahrtsverletzungen kam es am Samstagnachmittag in Moringen und Northeim; hierbei wurde ein Rollerfahrer leicht verletzt, die Sachschäden beliefen sich zusammen auf ca. 6.000EUR.

Zunächst wollte ein 22-jähriger Sprinterfahrer in Moringen gegen 15:35 Uhr aus dem Brauhof nach links in die Neue Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden PKW und kollidierte mit diesem. Weder der Fahrer des Sprinters noch die 27-jährige PKW-Fahrerin aus Hardegsen wurden verletzt. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn durch die FFW gereinigt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen belief sich auf ca. 5.500EUR.

Gegen 16:45 Uhr wollte ein 43-jähriger PKW-Fahrer von der Straße in der Fluth in die Mühlenstraße einbiegen. Hierbei nahm der Northeimer einem entgegen kommenden Rollerfahrer die Vorfahrt. Der 75-jährige Rollerfahrer machte noch eine Vollbremsung, stürzte jedoch dabei. Der Northeimer wurde durch den Sturz leicht verletzt und der Roller leicht beschädigt.

Gegen die jeweiligen Unfallverursacher wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell