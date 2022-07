Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Widerstandshandlung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte am Bahnhof Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

Samstag,02.07.2022 - 19:00 Uhr - Bahnhof Kreiensen, 37574 Einbeck Zur oben genannten Tatzeit kommt es am Bahnhof Kreiensen im Rahmen einer Personenkontrolle zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte sowie zu einer Widerstandshandlung. Eine 39- jährige aus dem Einbecker Ortsteil Kreiensen stammende Person beschimpfte am Bahnhof Kreiensen die dortigen Fahrgäste. Bei einer anschließenden Personenkontrolle durch die Polizei Bad Gandersheim versucht die Beschuldigte eine eingesetzte Beamtin zu schlagen. Bei einer darauffolgenden Fixierung kommt es zu Widerstandshandlungen. Die Beschuldigte wird im Anschluss an die polizeiliche Maßnahme einem Fachklinikum zugeführt. Es werden keine Personen verletzt. (ape)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell