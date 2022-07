POL-NOM: Mit 2,06 Promille am Steuer - Führerschein beschlagnahmt

Einbeck (ots) - (Wüs)Am Freitag, 01.07.2022, ist es in Dassel, Obere Torstraße, zu einer Unfallflucht gekommen. Jemand ist in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr gegen den dort geparkten grauen PKW Mitsubishi gefahren und hat einen Schaden am linken Außenspiegel verursacht. Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zum Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. Rückfragen ...

