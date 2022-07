POL-NOM: Zeugenaufruf: Heranwachsender schlägt auf unbekanntes Opfer ein

Einbeck (ots) - (Wüs)Am Freitag, 01.07.2022, gegen 14:00 Uhr, stürzt die 17-jährige Fahrerin einer Yamaha im Kreisel in der Nähe von MC Donalds in Einbeck, als sie sich zu sehr in Schräglage befindet. Sie wird durch den Unfall leicht verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt. Am Leichtkraftrad entsteht Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle ...

