Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Polizeinachwuchs sammelt erste Einsatzerfahrungen

Kreis Unna (ots)

37 Kommissaranwärterinnen und -anwärter lernen derzeit bei der Kreispolizeibehörde Unna hautnah die tägliche Polizeiarbeit kennen. Ausgewählte Prüfer und Tutoren betreuen und begleiten die jungen Kolleginnen und Kollegen des Einstellungsjahrgangs 2020 bei jedem Einsatz. In dieser Zeit werden die Studierenden an die Aufgaben und Herausforderungen des Polizeialltags herangeführt. Nach ihrem knapp achtwöchigen "Schnupperpraktikum" kehrt der Polizeinachwuchs an die Fachhochschule zurück.

